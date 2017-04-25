Минобороны: Россия готовит провокации в Одессе на майские праздники

Спецслужбы Российской Федерации готовят провокации на майские праздники в Одессе. Об этом сообщили в Главном разведывательном управлении Минобороны Украины.

Проведение провокационных мероприятий антиукраинской направленности на территории Одесской области планируется под предлогом празднования годовщины памяти жертв событий в Одессе в 2014 году 2 мая и Дня победы 9 мая.

"В ходе акций ожидается провоцирование протестующими столкновений с патриотически настроенными активистами и сотрудниками правоохранительных органов", - уточнили в ведомстве.

Предполагается, что планируемые события будут освещать российские СМИ как обострение межнационального конфликта на юге Украины.

"В целом информационная кампания подконтрольных Кремлю СМИ будет направлена на навязывание международному сообществу убеждений о притеснениях национальных меньшинств в Украине со стороны праворадикальных движений и украинской власти и нестабильность ситуации безопасности в нашем государстве. Целью этих мероприятий является причинение существенного негативного влияния на международный имидж Украины в контексте проведения конкурса "Евровидение-2017", - говорится в сообщении. Об этом сообщают "Аргументы и Факты Украина".