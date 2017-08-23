Минские договоренности дали Украине время для развития военного строительства, - Порошенко

Вооруженные силы Украины восстановили боеспособность за три года Минских договоренностей, считает Порошенко

Минские договоренности дали Украине время для развития военного строительства. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время открытия выставки вооружения и военной техники в Киеве, передает телеканал "112 Украина".

"Минские договоренности дали нам остродефицитное, нужное время, чтобы мы сделали военное строительство. За эти три года, утверждаю вам как президент, как главнокомандующий, который за это несет непосредственную ответственность, Вооруженные силы Украины восстановили боеспособность, нарастили оперативные возможности, значительно улучшили техническую оснащенность, выросли количественно и качественно", - сказал Порошенко.

Напомним, во время своей речи он также заявил, что финансирование закупки вооружений и военной техники для украинской армии по сравнению с 2013 годом увеличилось в 10 раз. Также он отметил, что украинским военным удается сдерживать в пять раз большую армию.

Кроме того, Порошенко сообщил, что за три года "Укроборонпром" передал украинской армии почти 16 тыс. единиц вооружения и военной техники.