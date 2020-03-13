Минские переговоры по Донбассу: эксперты считают, что Украина сдает позиции

11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе в Минске стороны договорились о создании консультативного совета в составе политической подгруппы (по выполнению договоренностей, достигнутых во время саммита в нормандской формате); об одновременном открытии КПВВ в населенном пункте Золотое и населенном пункте Счастье (оба на подконтрольной украинским властям части Луганщины); также были сделаны шаги для обмена удерживаемыми лицами. Эксперты оценили для интернет-газеты "Жизнь" позитив и риски этих подвижек.

Руководитель Фундации "Высшая школа профессиональной политики" Олег Вострых считает, что 11 марта Украина начала процесс легитимизации стороны ОРЛДО в переговорном процессе по ситуации на Востоке.

"Воспользовавшись суматохой вокруг пандемии коронавируса, на встрече в Минске новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак и представитель России Дмитрий Козак (замглавы администрации президента РФ), пришли к созданию нового формата: нормандский формат + стороны конфликта. Тем самым нам пытаются представить ОРЛДО, как реальную сторону конфликта, - отмечает эксперт. - И делают все, чтобы Украина вела переговоры с ними. Зеленский и его глава Офиса начинают реализацию Минских соглашений на выгодных России условиях. Не задумываясь, к чему это приведет внутри страны, и какие губительные последствия может иметь для всей государственности в целом. Конфликт 12 марта вокруг "площадки примирения" Сивохи (советник главы СНБО) очень качественно и ярко это показал".

Люди устали от войны. Но мир любой ценой неприемлем при таких потерях территорий и своих граждан, уверен Вострых.

Открытие КПВВ в Счастье, по словам эксперта, вносит в нашу оборону непоправимое ослабление.

"Открывается для продвижения мост, способный вынести тяжелую технику противника, - поясняет эксперт. - Оборонная линия теряет свою целостность. И даже то, что в ответ мы получаем открытие КПВВ в Золотом (что должно было произойти давно - по предыдущему соглашению в Минске), не дает нам перевеса и стабильности в зоне военных действий. Зато снова показывает нашу отступающую позицию перед давлением Москвы. Нанося, моральный ущерб боевому духу защитников на передовой, и создавая предпосылки для реального конфликта внутри страны".

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист Дмитрий Снегирев также отмечает опасность открытия КПВВ в районе Счастья.

"Открытие КПВВ именно в этом месте - одно из требований самопровозглашенных республик и их кремлевских кураторов, - говорит эксперт. - В прошлые годы это удалось блокировать, но теперь украинская власть поддалась. Между тем, в Счастье находится объект критически важной инфраструктуры - Луганская ТЭС, который может оказаться под угрозой захвата. Танкоопасное направление - мост в Счастье, который позволяет выдерживать проход тяжелой бронетехники. Соответственно - у оккупантов имеется возможность рекой эскалации конфликта в случае срыва урегулирования. Противник может прорваться к трем основным промышленным центрам Луганщины - Рубежное, Северодонецк, Лисичанск".

По мнению Снегирева, Украина явно пошла на уступки российской стороне.

"В пяти км от Счастья находятся база регулярных войск РФ, на территории захваченного детского лагеря, - продолжает эксперт. - Там осуществляется передислокация, накопление сил, тренировки. В свое время эта база была местом сосредоточения российских спецназовцев. И именно в том районе были взяты в плен два российских спецназовца. И именно в этом районе были замечены новейшие российские установки Радиоэлектронной борьбы - РЭБ".

Анонсированный обмен пленными Снегирев считает позитивом. И не только потому что это - возможность вернуть домой украинцев, ставших заложниками агрессора.

"Такой обмен, - уверен эксперт, - в очередной раз показал бы, что Россия имеет полное влияние на созданные ей квазиобразования "ДНР" и "ЛНР". Напомню, что недавно так называемая омбудсмен "ДНР" Морозова заявляла, что украинской стороной несогласованы списки пленных, а потому обмен в ближайшее время невозможен. В подобном ключе ранее высказывались и представители "ЛНР". А теперь вдруг оказалось, что все списки согласованы. Так что заявление Козака и Ермака о возможном обмене показывает, что РФ является участнице агрессии, имеющей прямое влияние на республики, которые как по мановению волшебной палочки поменяли свое отношение к возможному обмену".

В то же время, подчеркивает эксперт, обмен не только докажет договороспособность конфликтующих сторон, и жизнеспособность Минских договоренностей.

"Если обмен состоится, РФ будет требовать от наших западных партнеров выполнения политической части Минских соглашений, а именно - имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство. А также - прямых переговоров Киева с Донецком и Луганском. И создание консультационного совета в рамках политической подгруппы переговорщиков - первый шаг на пути к реализации кремлевского сценария. Это выведет РФ из войны как участника, представив лишь как третью сторону".

Кризисный управляющий, эксперт по вопросам ОРДЛО Руслан Рыгованов подчеркивает: "Я неоднократно говорил, что решения о возврате ОРДЛО приняты. И что новый президент Украины и его команда будут делать все возможное, чтобы получить мир на Востоке. Учитывая прошлые соглашения (Минск-1, Минск-2), позицию "западных партнеров", нас с обновленным украинским (пророссийским) правительством вынудят принять условия РФ".

Основным условием, по словам эксперта, является процесс "прямых переговоров".

"Создание "консультационного центра", назначение Резникова вице-премьером по реинтеграции ОРДЛО, а Литвиненко - в контактную группу, переговоры Козака с Ермаком, - все это ведет к формированию центра прямых переговоров, - уверен Рыгованов. - Мы получаем такой себе вариант "Чечня"-лайт. Перейдет ли он в североирландский сценарий пока не понятно. Ментальность все же другая".

Заявления о формировании "политической повестки", по мнению эксперта, так и останутся заявлениями.

"У нас назначения в Кабмин выстроены на принципах: знаю/не знаю, нравится/не нравится. А уж в вопросе по ОРДЛО - тем более, - поясняет эксперт. - Переговорщики в Минске заявили об очередном обмене удерживаемыми лицами. И он состоится. До октября месяца Украина в "свободном плаванье", нам самим принимать решения. А вот уровень решений мы видим уже сегодня. Хотя все идет по плану (увы, не нашему) еще 2014 года. И только коронавирус вносит коррективы".

Владимир Серов

Интернет-газета "Жизнь"

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