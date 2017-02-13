Минские соглашения мертвы? (Mediapart, Франция)

Ровно два года назад день в день были подписаны Минские соглашения-2. После ночного переговорного марафона 12 февраля 2015 года лидеры Франции, Германии, России и Украины приняли документ о комплексе мер по выполнению Минских соглашений, призванный положить конец боевым действиям в Донбассе.

Документ предусматривал введение режима прекращения огня, создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения, призыв к диалогу и предоставление особого статуса Донецку и Луганску.

Однако прошло два года, а первый пункт о прекращении боевых действий далек от выполнения. Хуже всего то, что бои, идущие последние несколько дней вблизи Авдеевки (в 6 километрах от Донецка, оплота мятежников) стали самыми ожесточенными с момента последнего установления перемирия в 2016 году.

Эскалация конфликта совпала с визитом президента Украины в Берлин на прошлой неделе. В немецкой столице, Петр Порошенко встретился с Ангелой Меркель, чтобы возобновить поддержку первой европейской державы в борьбе Киева против, так называемой «российской агрессии».

Таким образом, украинский лидер попросил канцлера Германии поддержать санкции против Москвы до полного выполнения Минских соглашений. По мнению Киева, ответственность за провал соглашений лежит на России, которая, однако, не упоминается в протоколе, подписанном в Белоруссии. О чем конкретно идет речь в соглашении 2015 года?

Соглашение из 13 пунктов

В первом пункте речь идет о незамедлительном прекращении огня в районах Донецка и Луганска, начиная с 15 февраля 2015 года. То есть через 72 часа после подписания документа. Необходимо отметить, что прекращение боевых действий, предусмотренное в первом пункте соглашения, не упоминает конфликтующие стороны. Таким образом, присутствие российских войск официально не признается сторонами подписавшими документ.

Второй пункт посвящен установлению режима прекращения огня. Он предусматривает создание «буферной зоны» на линии соприкосновения шириной 50 километров и определяет механизм отвода тяжелых вооружений. Этот этап должен начаться и завершиться в течение 14 дней. На этот раз в документе упоминаются воющие стороны, а именно украинские войска и вооруженные группировки некоторых районов Донецкой и Луганской областей. Еще в соглашении, подписанном Киевом, не упоминается присутствие российских войск. Также в документе нет и намека на прямую или косвенную военную поддержку со стороны Москвы. Как будет видно в этой статье, предполагаемое присутствие маленьких зеленых человечков или факт поставки российского оружия полностью отсутствуют в документе. Это только усиливает позиции России, которая с самого начала конфликта отрицала свою причастность.

Третий пункт ограничивается упоминанием ответственного за наблюдение и контроль режима прекращения огня и отвода тяжелых вооружений в лице ОБСЕ.

После того, как этот этап будет завершен и гарантирована безопасность населения, воюющим сторонам предлагается инициировать диалог, направленный на поиск политического решения конфликта в соответствии с законодательством Украины. По этому поводу в четвертом пункте договора речь идет о необходимости создать для районов «особый режим», который дает им больше независимости. В документе говорится, что в целях укрепления региональной автономии украинский парламент, через тридцать дней после подписания договора, должен принять резолюцию с указанием территории, на которую распространяется особый режим.

Пятый пункт требует, чтобы Киев обеспечил полное помилование без каких-либо условий или исключений для лиц, участвовавших в боевых действиях против украинской армии. Помилование должно стать результатом закона принятого парламентом и должно касаться всех лиц вовлеченных в события. Таким образом, правительство отказывается от преследования тех, кто мог участвовать в действиях, которые могут квалифицироваться как военные преступления.

Согласно пункту об амнистии без каких-либо условий и исключений, правительство Киева и ополченцы Донбасса призваны освободить всех заключенных на основе принципа «всех на всех». Шестой пункт гласит, что этот процесс должен быть завершен самое позднее на пятый день после отвода вооружений.

Седьмой и восьмой пункты Минских соглашений подчеркивают необходимость восстановления социально-экономических связей населения, пострадавшего в результате боевых действий. С этой целью стороны обязуются оказывать гуманитарную помощь, а также выплату заработной платы и социальных пособий.

Девятый пункт призывает к территориальному суверенитету Украины. С этой целью правительство должно «восстановить полный контроль над своими внешними границами». И здесь администрация Порошенко упустила возможность включить в документ какое-либо упоминание о роли России, обвиняемой Киевом в поставках оружия и боевиков через восточную границу контролируемую ополченцами.

Десятый пункт, пожалуй, наиболее обескураживающий для тех, кто отстаивает позицию Киева в конфликте в Донбассе. Он предусматривает вывод с территории Украины всех иностранных вооруженных формирований и наемников. Ограничиваясь формулировкой «иностранные», документ освобождает Россию от всех прямых обвинений в активном участии в конфликте, поскольку в добровольческих батальонах со стороны Украины также воюют иностранные боевики.

И, наконец, одиннадцатый пункт соглашения требует проведения конституционной реформы в целях обеспечения раз и навсегда децентрализации в качестве ключевого элемента формы правления в Украине. По завершении этого этапа, двенадцатый пункт предусматривает проведение местных выборов на территории Донецкой и Луганской областей в соответствии с украинским законодательством.

Тринадцатый пункт подчеркивает важность Трехсторонней Контактной группы, в которую входят представители ОБСЕ, Киева и ополченцы Донбасса и Луганска, в целях содействия по внедрению дорожной карты, согласованной сторонами, подписавшими соглашения.

Между соглашениями и заявлениями СМИ

Участие России в вооруженном конфликте на Украине оказывается несомненной реальностью. Помимо многочисленных свидетелей, утверждающих о присутствии российских солдат в Донбассе, очевидно, что бунтующая область не в состоянии оказать действенное вооруженное сопротивление национальной армии (поддерживаемой международным сообществом) не полагаясь на помощь извне. В конфликте, который длится без малого три года, нужно признать, что доставки оружия на восток Украины и материально-техническое обеспечение являются необходимыми, чтобы противостоять военным действиям, которые ведет правительство Порошенко. Ни одни региональный игрок, кроме России, не заинтересован играть эту роль.

Тем не менее, документ, подписанный в Минске в 2015 году, не накладывает на Россию никакой ответственности. Вмешательство России в войну на Донбассе никак не отражено в соглашении, подписанном Киевом. Такие слова как «Россия», «Москва», «Кремль» или «пророссийские ополченцы», не присутствуют в документе. Таким образом, обвинения против славянского гиганта в провале внедрения дорожной карты кажутся несостоятельными.

В течение нескольких недель. предшествующих переговорам, украинские силы были ослаблены, в то время как ополченцы стремительно продвигались вперед. Этим можно объяснить, почему Порошенко так спешил установить режим прекращения огня независимо от последствий. Однако было неразумно для государственного деятеля подписывать международное соглашения, ничего не требуя от Москвы, а затем обвинять Кремль в нарушении условий договора.

Следовательно, у украинского президента есть два выхода — либо он прекращает обвинять Россию и начинает прямой диалог с лидерами Донецка и Луганска, как и предусматривается в соглашении, либо отказывается от Минских соглашений, которые не защищают национальные интересы Украины в представлении правительства Петро Порошенко.

Леонардо Пласенсия