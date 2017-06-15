Минтранс РФ планирует временно перекрыть Керченский пролив

В Министерстве транспорта Российской Федерации разрабатывают решение, на основании которого будет запрещено движение судов в Керченском проливе, сообщает Центр транспортных стратегий.

Соответствующий проект приказа ведомства "Об установлении запретных для плавания районов в районе строительства транспортного перехода через Керченский пролив" появился на российском государственном сайте подготовки регулятивных актов.

Запретить движение кораблей и судов предлагают 3-6, 8-10, 14-21 и 28-31 августа, а также 1-4 сентября 2017 года.

Сообщается, что запретный район будет включать акваторию Керченского пролива, ограниченную береговой линией Крыма и отрезками прямых линий, соединяющих точки с нижеприведенными координатами:

45°20'46"N 36°36'03"E - мыс Еникале, север Керчи;

45°19'30"N 36°39'33"E - примерно на 3 километра южнее по острову Лысый от порта Кавказ;

45°14'58"N 36°34'41"E - южная оконечность острова Тузла;

45°15'06"N 36°25'44"E - городской пляж, юг Керчи.

В проекте приказа Минтранса РФ говорится, что запрещается плавание всех судов и кораблей, за исключением судов военно-морского флота, судов федеральных органов безопасности, а также судов, которые участвуют в технологическом процессе строительства объекта "Транспортный переход через Керченский пролив".

Также сообщается, что капитан морского порта Керчь будет контролировать движение кораблей после получения соответствующей информации от дорожного агентства. Информацию должны предоставить в порт не менее чем за 24 часа до начала или окончания строительных работ, препятствующих движению судов.