Минюст не смог избрать главного люстратора страны

Министерство юстиции не смогло избрать директора департамента по вопросам люстрации. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В связи с этим, Минюст объявил повторный конкурс на замещение должности. При этом отмечается, что решение об объявлении повторного конкурса было принято членами конкурсной комиссии по итогам проведенного 17-20 января отбора, в ходе которого ни одного из кандидатов не было признано победителем конкурса.

"Конкурс пройдет с 1 по 3 марта этого года. Отбор будет проведен по принципу полной открытости. Участие в конкурсном отборе могут принять все, кто будет отвечать квалификационным требованиям", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Минюст объявил конкурс на должность директора Департамента по вопросам люстрации. Прием документов на конкурс завершился 5 января.

Одновременно в Министерстве юстиции отказались предоставить сведения о кандидатах на должность директора Департамента по вопросам люстрации Минюста.

Позже Министерство юстиции Украины обнародовало список претендентов на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации, информацию об их месте работы и образовании.

Согласно опубликованному списку, на должность руководителя Департамента по вопросам люстрации претендовали 10 человек. Среди них - главный специалист отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины, прокурор прокуратуры Московского района Харькова, старший следователь по особо важным делам отдела финансовых расследований ГУДФС в Киевской области и другие.