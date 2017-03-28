Минюст обвинил НАПК в срыве реформы по борьбе с коррупцией

Министерство юстиции Украины обвинило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в разрушении антикоррупционной реформы из-за сбоев в системе е-декларирования

Об этом в Facebook заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передает "ДС".

"Сегодня в Кабмине мы собрали за столом НАПК, УСС и всех причастных к функционированию реестра деклараций, чтобы понять, почему снова происходит срыв процесса подачи деклараций и кто за это понесет ответственность. Никто из руководства НАПК не нашел возможности прийти. Ни администраторы, ни представители НАПК не могут объяснить, почему реестр не работает уже 4 дня. Говорят, что ищут причину. Никто не может гарантировать, что к 1 апреля система заработает", - написала она.

По данным Севостьяновой, по состоянию на 28 марта в реестре 968 тыс. деклараций, с учетом прошлого года и всех видов деклараций, которые подаются при увольнении и т. д.

"Очевидно, что больше половины декларантов 2017 года еще не подали декларации. Благодаря поправкам к закону, которые уже подписаны президентом, лица, которые впервые в этом году подают декларации, смогут это сделать до 1 мая. Что делать тем, у кого время осталось до 1 апреля, неизвестно - НАПК ответа на это не имеет и, кажется, и не хочет искать. Орган коллективной безответственности продолжает своей некомпетентностью разрушать всю антикоррупционную реформу", - отметила она.

Севостьянова подчеркнула, что Минюст будет требовать от НАПК публичной позиции по этому вопросу. "Советую всем тем, кто очередную ночь не спит, имея надежду попасть в реестр, фиксировать коллапс системы", - добавила она.

Напомним, что сегодня Единый государственный реестр электронных деклараций временно приостановил работу, которые НАПК объяснило "техническими работами".

Как сообщала ранее "ДС", Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции осуществляет 24 проверки электронных деклараций высших лиц государства, первые результаты ожидаются в конце апреля.

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который вводит обязательное электронное декларирование для представителей организаций- борцов с коррупцией.