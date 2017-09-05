Минюст передал материалы в ГПУ для экстрадиционной проверки Саакашвили

Министерство юстиции Украины передало в Генеральную прокуратуру Украины материалы о проведении экстрадиционной проверки по запросу главной прокуратуры Грузии об экстрадиции бывшего президента Грузии, экс-председателя Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

Об этом во время брифинга заявил заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов, передает корреспондент УНН.

"Министерство юстиции Украины получило запрос о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили... В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Министерство юстиции пересылает запрос, полученный от Грузии, и сопроводительные материалы (94 страницы) в ГПУ для проведения экстрадиционной проверки, как это предусмотрено УПК Украины", - сообщил С.Петухов.

По его словам, в Минюст и Генеральную прокуратуру Украины с запросом обратилась главная прокуратура Грузии.

Он добавил, что в запросе главная прокуратура Грузии предоставила гарантию украинским ведомствам, что М.Саакашвили не преследуется по политическим мотивам и не будет привлечен к ответственности за преступления, которые не указаны в запросе, и без согласия Украины политика не передадут третьему государству.

По данным грузинского ведомства, М.Саакашвили выступает в качестве обвиняемого по 4 уголовных производствах, возбужденных по ст.182 (присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере), ст.333 и ст.117 (злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или применения оружия и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), ч.2 ст.332 (злоупотребление служебным положением должностным лицом) Уголовного кодекса Грузии.

"Постановлением судьи коллегии по уголовным делам Тбилисского городского суда от 2 августа 2014 года по отношению к М.Саакашвили была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Постановлением старшего прокурора главной прокуратуры Грузии от 4 августа 2014 года, в связи с уклонением от явки к следственного органа и неустановления места нахождения М.Саакашвили, он был объявлен в розыск", - добавил С.Петухов.

Как сообщал УНН, разыскиваемый в Грузии экс-президент страны и экс-глава Одесской облгосадминистрации М.Саакашвили заявил, что 10 сентября приедет в Украину из Польши.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко лишил украинского гражданства М.Саакашвили.

В ГПУ заявили, что М.Саакашвили может въехать в Украину только при наличии визы.