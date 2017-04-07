Минюст переписал закон о НАПК, чтобы умерить аппетиты руководства к премиям

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил, что руководство НАПК не сможет отныне злоупотреблять бюджетными средствами для начисления себе премий.

Об этом он сказал в Укринформе на презентации законопроекта относительно деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

"Мы прописали в тексте законопроекта положение относительно премий руководства НАПК - председатель НАПК и его заместители имеют ограничения относительно начисления себе лично премии. Не более 50 процентов от должностного оклада - это достаточное финансирование для такого органа", - сказал Петренко.

Он отметил, что можно насчитывать премии для рядовых сотрудников для мотивации, но когда руководство НАПК устанавливало себе 300-400 процентов премии, и их заработная плата составляла 200-250 тысяч гривень ежемесячно для каждого - "недопустимо даже с точки зрения логики и эффективности их работы".

Министр подчеркнул, что не допустимо, когда всего 11 представлений о привлечении к ответственности за прошлый год было направлено НАПК в суды. Всего сейчас проводится "то ли 30, то ли 70 проверок деклараций госслужащих при бюджете 600 млн гривень на финансирование данного органа", - отметил он.