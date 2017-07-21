Минюст перерегистрировал партию Саакашвили

Министерство юстиции Украины провело регистрацию изменения названия политической силы "Рух новых сил" на "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

Как сообщает пресс-служба Минюста, министерство получило полный пакет документов от уполномоченного лица партии.

В Минюсте напомнили, что в мае политической силе было отказано в регистрации изменения названия. "Представленный уполномоченными лицами пакет документов не соответствовал требованиям законодательства. В частности, не было предоставлено письменного согласия Михаила Саакашвили на использование его фамилии в названии партии", - говорится в сообщении министерства.

В феврале бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили сообщил, что Министерство юстиции Украины официально зарегистрировало политическую партию "Рух новых сил".

В конце мая соратник Саакашвили, бывший заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе сообщил, что была зарегистрирована партия "Блок Михаила Саакашвили", которая не имеет к Саакашвили никакого отношения.