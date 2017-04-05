Минюст предлагает уменьшить премии сотрудникам НАПК

Министерство юстиции Украины в новых поправках к закону о Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) предлагает уменьшить премии сотрудникам и ввести персональное руководство. Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко журналистам в среду, 5 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

"НАПК не сможет получать премии размером более 50% оклада",- сказал Петренко.

Кроме того, он отметил, что на данный момент обсуждается внедрение ряда изменений в работу НАПК.

"Сейчас обсуждаются внешний аудит, ответственность персонально главы, ограничение по надбавкам, ответственность правительства за реестр на период конкурса", - объяснил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в настоящее время осуществляет проверку 76 должностных лиц на наличие неточностей в представленных ими е-декларациях по обращениям обличителей.