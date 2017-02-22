Минюст: разрешение въезда в Беларусь по документам "ЛНР/ДНР" - заигрывание с Россией

Разрешение на въезд в Беларусь по документам, выданным так называемыми "ЛНР" и "ДНР", является заигрыванием Минска с Москвой. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова в эфире канала "112 Украина", передает УНН.

"Мы понимаем, что здесь больше политики, чем права. В Беларуси сложная политическая ситуация уже не первый год, в последнее время видим заигрывание с РФ и вот результаты. С одной стороны идет заявление, где мы говорим, что это действительно самопровозглашенные республики и мы не признаем документы, но, в принципе, чтобы подыграть России, оставляем за собой возможность в индивидуальном порядке регулировать возможность пересечения границы. Это невозможно и нецивилизованно с юридической точки зрения. Потому что мы понимаем, что ни одна страна мира не позволит пересекать свою границу в режиме когда пограничник решает, какая у тебя жизненная ситуация", - отметила Н.Севостьянова.

По словам заместителя министра, это также сигнал, что должны принимать законодательство, которое будет жестко регулировать отношения с временно оккупированными территориями для отображения официальной позиции Украины.

Напомним, решения о допуске на территорию Беларуси людей с документами "ДНР" и "ЛНР" будут приниматься в "индивидуальном порядке, в зависимости от жизненной ситуации", заявляют в белорусском МВД.

Как отметили в управлении информации МВД Беларуси, "ДНР" и "ЛНР" "являются непризнанными территориальными образованиями, в связи с чем документы, выданные соответствующими органами "ДНР" и "ЛНР", также являются недействительными на территории Республики Беларусь".

Напомним, 20 февраля официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский сообщил, что въезд на белорусскую территорию по документам "ДНР" и "ЛНР" невозможен.

Также напомним, Президент Украины Петр Порошенко выразил уверенность в том, что его белорусский коллега Александр Лукашенко не позволит использовать территорию своего государства для недружественных действий в отношении Украины.