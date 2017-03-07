Минюст снова не смог выбрать нового директора люстрационного департамента

Министерству юстиции Украины снова не удалось определить победителя конкурса на должность директора департамента по вопросам люстрации. Об этом сообщается на сайте Министерства.

"Конкурсной комиссией не определен победитель на занятие вакантной должности директора Департамента по вопросам люстрации", - говорится в сообщении.

Дата повторного конкурса пока не объявлена.

Напомним, 27 февраля этого года сообщалось, что заявки на участие в конкурсе на должность главы люстрационного департамента Минюста подали 13 человек. Конкурс должен проходить в три этапа - тестирование, решение ситуационных заданий, и собеседования.