Минюст снял с себя ответственность за ведение реестра коррупционеров

С начала февраля 2019 года он заполняется НАПК

В Министерстве юстиции отреагировали на информацию о прекращении ведения реестра коррупционеров. Там сообщают, что согласно украинскому законодательству, ведомости о лицах, которых привлекали к ответственности за коррупцию, вносятся в Единый государственный реестр Национальным агентством по вопросам противодействия коррупции (НАПК).

До того, как НАПК начало вести этот реестр, все полномочия и обязательства по пополнению перечня, согласно правительственному постановлению от 25 марта 2015 года (No171), действительно были возложены на Минюст. Но 1 февраля министерство подписало с НАПК соответствующий акт приема-передачи нематериального актива - базы данных этого самого реестра, подчеркнула пресс-служба ведомства.

Само же НАПК начало вести этот реестр 4 февраля, добавили в Минюсте.

Напомним, ранее в сервисе мониторинга регистрационных данных Opendatabot обнаружили, что в конце июня 2019 года Минюст прекратил публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных. В Opendatabot отметили, что в связи с этим будет намного сложнее установить, совершал ли человек коррупционные преступления перед тем, как занять определенную должность.