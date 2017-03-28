Минюст Украины обращается в ЕСПЧ о непризнании решений российских судов против Яценюка

Решение российского суда о заочном аресте лидера "Народного фронта" и экс- премьер-министра Арсения Яценюка - это продолжение гибридной войны России против Украины. Об сообщает РБК со ссылкой на заявление министра юстиции Украины Павла Петренко, опубликованном на его странице в соцсети Facebook.

"Это месть Яценюку за последовательную политику противодействия российской агрессии. Это плата за международные судебные иски и санкции против России, месть за политику энергетической независимости и развитие оборонного сектора Украины", - говорится в заявлении.

Петренко отмечает, что, согласно сообщению посольства Украины в РФ, 9 марта 2017 Ессентукский городской суд Ставропольского края заочно рассматривал "чеченское" дело против Яценюка.

"С нарушением всех возможных процессуальных гарантий российский суд принял решение о заочном аресте Арсения Яценюка за якобы участие в вооруженной банде и умышленные убийства. Это судилище еще раз доказывает, что в России не существует независимого правосудия, а обвинительные приговоры против украинцев пишут в Кремле. В такой способ в России и оккупированном Крыму уже осуждены сотни украинских граждан" , - подчеркнул министр юстиции.

"Мы с беспокойством наблюдаем за сворачиванием остатков демократии в России, проявляющиеся, в частности, в массовых незаконных арестах собственных граждан и преследовании украинцев. На следующей неделе я буду встречаться с Нильсом Муйжниексом, комиссаром Совета Европы по правам человека, на которой обязательно обращу его внимание на эти позорные факты нарушения прав украинцев в России", - отмечают в Министерстве.

Министерство юстиции обратится с разъяснением ко всем демократическим государствам о непризнании решений российских судов. "Также мы обратим внимание Европейского суда по правам человека на этот процесс, как мы уже сделали в сотнях других незаконных задержаниях и судилищах украинцев в России", - подчеркнул Петренко.