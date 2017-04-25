Минюст утвердил нового главного люстратора Украины Задорожную

Опубликованы результаты конкурса на должность нового директора Департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции.

Об этом сообщают Украинские новости со ссылкой на данные Минюста.

Конкурс выиграла Анастасия Задорожная, набрав 19,05 балла.

Ее заместителем - начальником отдела правового обеспечения и научно- аналитической работы стала занявшая второе место в конкурсе Александра Чиковани.

Двоих конкурсантов Сергея Козыренко и Викторию Билак, что заняли третье и четвертое место, выбрали на должности главного специалиста отдела правового обеспечения и научно-аналитической работы и ведущего специалиста отдела информационно-аналитической работы и взаимодействия с общественными институтами соответственно.

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