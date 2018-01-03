Минюст уволил чиновника, спрашивавшего на собеседованиях о Бандере

Министерство юстиции уволило начальника главного территориального управления юстиции в Львовской области Ярослава Жукровского за превышение служебных полномочий. Об этом сообщается на официальном сайте Минюста.

Чиновник стал известен тем, что требовал на собеседованиях, чтобы будущее сотрудники пели повстанческую песню, а также называли дату рождения Степана Бандеры.

"За последние два года песня "Лента за лентою" стала гимном львовской юстиции. В прошлом году во время празднования Дня вышиванки мы ее вместе исполняли. На собеседовании большинство ее не поет, а говорит. Почему я так делаю? Потому государственный служащий нового формата должен знать не только законы, но и быть патриотом", - рассказывал Жукровский в интервью газете Високий замок.

По его словам, кроме исполнения песни требует от кандидатов знать, когда родился Степан Бандера и когда была принята первая Конституция Пылыпа Орлыка.

В итоге, дисциплинарная комиссия Минюст установила, что при издании приказов Жукровский нарушил требования Конституции Украины и ряда законов.

В Минюсте отмечают, что Жукровскому сообщили о дате и времени заседания дисциплинарной комиссии, но он не пришел и не предоставил хоть какие-либо объяснения комиссии.

На основании заключения дисциплинарной комиссии Минюст 28 декабря издал приказ об увольнении Жукровского.

В Киеве 1 января прошел факельный марш в честь дня рождения Степана Бандеры.