Минюст зарегистрировал порядок проведения проверки е-деклараций

Министерство юстиции Украины зарегистрировал порядок проведения проверки электронных деклараций, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Как я и обещал, сегодня Минюст зарегистрировал порядок проведения полной проверки электронных деклараций. Поэтому отныне Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) имеет механизм для проверки электронных деклараций и может ее начать", - написал П.Петренко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Министр также проинформировал .что в ближайшее время рабочая группа должна доработать порядок осуществления мониторинга образа жизни чиновников.

"Хочется верить, что это будет последний документ, который мы разрабатываем вместо НАПК. Продолжаем следить за работой НАПК, чтобы она была публичной, законной и добропорядочной", - отметил он.