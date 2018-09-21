Минздрав просит полицию и ГПУ расследовать ряд преступлений экс-ректора НМУ Амосовой

Министерство здравоохранения Украины обратилось к Национальной полиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) с требованием расследовать ряд преступлений экс-ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца Екатерины Амосовой.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

"Министерство будет принимать все необходимые меры в рамках закона для прекращения преступной деятельности экс-администрации заведения, порочащей репутацию крупнейшего медицинского университета страны и которая привела к управленческому хаосу, который грозит хищением бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Минздрав Украины считает решение Печерского суда города Киева от 20 сентября 2018 года относительно возобновления Екатерины Амосовой на должности ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца незаконным.

В ведомстве подчеркнули, что "Печерский суд в лице судьи Виталия Писанца в очередной раз принимает решение в поддержку скомпрометированной многочисленными обвинениями в коррупции экс-руководителя одного из крупнейших медуниверситетов Украины".

"Это решение принято с абсолютным игнорированием всех надлежащих процедур. Минздрав Украины считает отношение судьи В. Писанца дерзким и предвзятым - суд отклонил все ходатайства министерства о привлечении свидетелей, доказательств и третьих лиц, а также не обеспечил надлежащее информирование Минздрава Украины как стороны по делу и затягивал с передачей дела в апелляционный суд", - заявило Министерство.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что возобновляя на посту Екатерину Амосову, суд в то же время ограничивает возможности Минздрава как основателя управлять заведением и ставит под угрозу конституционные права граждан на образование. По их информации, сразу после вынесения решения суда, Амосова уже начала издавать "приказы" о собственном восстановлении в должности ректора НМУ.

"Юридически она не имеет для этого никаких полномочий - к восстановлению трудовых отношений с Минздравом Украины в установленном порядке Екатерина Амосова не является руководителем НМУ", - разъяснили в Минздраве.

Подобные действия со стороны экс-ректора, которую Минздрав Украины уволил с должности в апреле 2018 года, министерство расценивает как рейдерский захват государственного университета.

Также в министерстве отметили, что в настоящее время руководителем НМУ им. А.А. Богомольца Александр Науменко, которого ведомство приказом от 7 сентября 2018 года назначило и.о. ректора.

Ярослав Цехмистер, который до 20 сентября, не имея никаких для этого оснований, называл себя "и.о. ректора", был уволен с должности первого проректора 4 сентября 2018 года.

2 апреля Министерство здравоохранения Украины отдало распоряжение уволить ректора Национального медуниверситета им. А. А. Богомольца Екатерину Амосову.

23 апреля Министерство здравоохранения объявило конкурс на замещение должности ректора Национального медицинского университета им. А. Богомольца. 25 апреля Екатерина Амосова заявила, что Печерский районный суда Киева удовлетворил иск ее защитника о запрете Минздраву объявлять конкурс на замещение должности ректора НМУ.

26 апреля в Министерстве здравоохранения Украины опровергли информацию о повторном возобновлении Екатерины Амосовой в должности ректора Национального медуниверситета им. Богомольца и заявили о подделке постановления суда.

Печерский районный суд Киева своим решением от 20 сентября 2018 года восстановил в должности ректора Национального медицинского университета (НМУ) имени А. Богомольца Екатерину Амосову.

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