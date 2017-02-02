Мир должен быть активнее в давлении на Россию для прекращения огня - Президент

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Словакии Андреем Киской.

Стороны обменялись мнениями по важным вопросам повестки дня двусторонних отношений и международного сотрудничества.

Глава государства поблагодарил словацкого лидера за последовательную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины сообщил об ухудшении ситуации безопасности на Донбассе. "Российские боевики обстреливают Авдеевку, не давая возможности восстановить электроснабжение. Мир должен быть более активным в давлении на Россию, чтобы прекратить огонь", - сказал Президент. Он подчеркнул важность соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения им взятых на себя обязательств в рамках Минского процесса.

Андрей Киска заверил в поддержке Украины и высказался за немедленное прекращение огня.

В контексте взаимодействия двух стран на евроинтеграционном направлении были обсуждены вопросы участия Словакии в процессе реформирования украинской экономики, сотрудничества в энергетической сфере. Особое внимание было уделено поддержке словацкой стороной предоставления Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

Президент України

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