Мир должен уважать суверенное право свободного выбора наций - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил о решительной поддержке позиции уважения и гарантии суверенитета в мире, передает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Позвольте четко заявить, что мы, в Украине, не можем не согласиться с призывом уважать и гарантировать суверенитет в глобальном измерении", - заявил П.Порошенко.

Сообщается, что Президент также поддержал позицию по этому вопросу, провозглашенную накануне Президентом США Дональдом Трампом.

Глава Украинского государства напомнил, что когда учреждалась ООН, она "задумывалась для того, чтобы поддерживать мир и безопасность в мире на основе принципов уважения суверенитета и целостности границ".

"Нации-основательницы, среди которых была и Украина, стремились обезопасить мир, где уважают суверенное право свободного выбора. Это тот принцип, на страже которого должны были быть пять постоянных членов Совета Безопасности во имя устойчивого мира и безопасности. Это именно тот принцип, который так бесцеремонно нарушила против моего государства одна страна из этой пятерки. Это именно тот принцип, который мы должны вернуть всеми средствами и инструментами, в наших руках", - отметил Президент.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина надеется на поддержку Генеральной ассамблеей ООН украинской инициативы по соблюдению прав человека в Крыму.