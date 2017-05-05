Мир в Украине зависит от США и Трампа, - Кучма

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), второй президент Украины Леонид Кучма считает, что установление мира на Донбассе в значительной степени зависит от США и президента Дональда Трампа.

"На мой взгляд, в большей мере зависит от позиции Соединенных Штатов Америки, от президента США Дональда Трампа. Это сегодня главная страна, которая имеет существенное влияние на позицию Российской Федерации. А потом - с Америкой никто же не шутит, с ними надо разговаривать на "Вы". Поэтому мы также надеемся, с учетом тех последних заявлений Трампа и его команды, что они больше внимания должны уделять проблеме, которая есть в Украине. Давайте ждать", - сказал Л.Кучма журналистам в Нежине в пятницу, отвечая на вопрос о том, когда Украине ждать мира и как его приблизить.

По его мнению, Европейский Союз и США могут "реализовать всё, что они могут сделать в этой ситуации, а они могут заставить Россию пойти путем мирного разрешения этой проблемы, потому что мы наедине эту проблему не решим".

Говоря о возможности изменить "нормандский формат", Л.Кучма заметил: "Нужно переждать завершение выборов во Франции. Нужно, чтобы тот же Европейский Союз ... имел четкую понятную позицию по войне в Украине. Не добавлять кого- то в этот (нормандский) формат, от этого ничего не изменится".

"Для того чтобы расширить, надо иметь согласие всех участников. Как там говорят: "А Баба-Яга против". Так что надо прекратить все разговоры о смене форматов и т.д., надо работать в том формате", - добавил он.

При этом представитель Украины в ТКГ убежден, что Франция после выборов займет более "жесткую политику".

"Надо, чтобы параллельным курсом они шли и давили (Франция и Германия - ИФ), в том числе на Россию, и работали в этом самом "минском формате", - полагает Л.Кучма.

Он также убежден, что в разрешении ситуации на Донбассе "всё зависит от одного человека - от Путина, а он ведет одну и ту же политику".

Источник: Интерфакс-Украина

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