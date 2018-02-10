Миротворческая миссия ООН на Донбассе станет гарантом достижения мира, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко считает, что миротворческая миссия под мандатом Организации Объединенных Наций на Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира. Об этом он заявил 10 февраля 2018 года в своем Facebook.

"Уверен в том, что эта миссия может выступать твердым гарантом режима прекращения огня, разоружения незаконных вооруженных формирований, стимулировать вывод российских войск с оккупированной территории и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией", - написал глава государства в соцсети.

Миротворча місія ООН на Донбасі

Миротворча місія під мандатом ООН на Донбасі може стати твердим гарантом досягнення миру. Упевнений в тому, що ця місія може виступати твердим гарантом режиму припинення вогню, роззброєння незаконних збройних формувань, стимулювати вивід російських військ з окупованої території і забезпечити надійне закриття кордону неконтрольованої ділянки між Україною і Росією. Опубліковано Петром Порошенком 10 лютого 2018 р.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко после встречи с федеральным канцлером Австрии Себастьяном Курцом заявлял, что миротворческая миссия ООН на Донбассе будет стимулировать вывод войск Российской Федерации из оккупированных территорий.