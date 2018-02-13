Миротворцев ООН на Донбассе не может быть больше 20 тыс

Международный эксперт по миротворческим миссиям ООН генерал Яакко Оксанен (Gen. Jaakko Oksanen) считает, что мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должен быть простым и включать широкие полномочия; такая миссия не может включать больше 20 тыс. миротворцев.

"По моему мнению, мандат должен выглядеть просто, но быть широким... но также покрывать то, чего желает страна, в которой будет размещена миссия, и важно, чтобы прекратилось кровопролитие... Если кто-то просит более 20 тыс. (миротворцев - ИФ), то это просто невозможно", - сказал Я.Оксанен, выступая в рамках круглого стола "Миротворческая миссия ООН – возможности и риски для безопасного мира" во вторник в Киеве.

Эксперт уточнил, что как минимум за два года необходимо проводить информационную кампанию и работу с местным населением о работе миротворческой миссии.

По его словам, обсуждение в Совбезе ООН будет проходить до тех пор, пока не будет окончательно согласован приемлемый вариант мандата всеми сторонами. "Когда речь идет о миротворческой миссии, то нужно согласие всех пяти постоянных членов. ООН не будет менять свои правила", - добавил Я.Оксанен.

Эксперт также рассказал, что ООН не осуществляет операций так называемого "принуждения к миру". "ООН предлагает только мандат миссии. Например, для НАТО у них есть возможность осуществлять "принуждение к миру", то есть такие операции, имея мандат ООН. Эта та концепция, которая используется в последнее время. ООНовские войска не способны на такое, это просто выброс денег и ресурсов", - уточнил Я.Оксанен.