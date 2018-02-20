Миротворцы ООН: в МИДе заявили о недопустимости участия Беларуси

Министерство иностранных дел Украины заявило о невозможности участия Беларуси в миротворческой миссии ООН в Донбассе, поскольку эта страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности - военно- политического блока во главе со страной-агрессором РФ. Об этом сообщила замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире 5 канала.

"Насколько я знаю, Беларусь не вышла из ОДКБ и является членом этой организации. А если мы исключаем НАТО, то вполне логично, чтобы страны ОДКБ также не участвовали в миссии", - сказала она.

Зеркаль отметила, что Украина и западные партнеры не будут играть по российским правилам.

"Они постоянно пытаются продвигать идею, что мы должны вести все диалоги с группировками ЛНР и ДНР. Понятно, что ЛНР и ДНР не является стороной конфликта. Это понятно не только нам, а всем нашим западным партнерам" , - заявила она.

Замминистра подчеркнула, что Украина настаивает на поэтапном размещении миротворческого контингента, начиная с неконтролируемого участка российско- украинской границы.

"Сейчас я думаю, самое главное, что миротворцы должны быть на границе Украины с РФ, и как будет разворачиваться миссия поэтапно. Дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время", - резюмировала она.

18 февраля министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что его страна готова участвовать в любых проектах, которые будут способствовать снижению напряженности в Донбассе, в том числе, в миротворческой миссии.