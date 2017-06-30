Многие госорганы пострадали от вируса из-за чиновников - Турчинов

Во время кибератаки многие государственные учреждения Украины пострадали из- за того, что системно не выполняли решение СНБО и поручение Национального координационного центра кибербезопасности, за что чиновники должны понести уголовную ответственность. Об этом сказал секретарь СНБО Александр Турчинов во время заседания центра кибербезопасности.

По его словам, в процессе осуществления атаки, кроме бухгалтерских программ, использовались "системы "серого интернета", в частности возможности VPN, ТОR т.д., которые активно рекламируются на российских социальных ресурсах, доступ к которым был запрещен решением СНБО".

После этого Турчинов отметил, что многие госучреждения оказались уязвимыми для вируса из-за того, что системно не выполняли решение СНБО и поручение Наццентра кибербезопасности.

"Хочу подчеркнуть, что это не просто отсутствие дисциплины. Это бездействие - преступление, за которое чиновники, которые не обеспечили информационную безопасность своих учреждений, должны нести, в том числе, и уголовную ответственность", - сказал секретарь СНБО.

В то же время, Турчинов подчеркнул, что все информационные ресурсы, которые были подключены к защищенному узлу интернет-доступа ГСССЗИ (Госслужба специальной связи и защиты информации, - ред.) не пострадали во время атаки.

Он подчеркнул, что это лишнее свидетельство необходимости в обязательном порядке подключения всех государственных информационных систем и объектов критической инфраструктуры, независимо от их формы собственности, к защищенному контуру безопасности.

Кроме того, по мнению Турчинова, кибератака продемонстрировала очень низкий уровень специалистов по кибербезопасности, работающих в госучреждениях "из- за низкого уровня зарплаты государственных служащих, который не позволяет привлекать к этой работе высококлассных профессионалов".

По словам секретаря СНБО, наработанные Наццентром кибербезопасности конкретные меры "будут положены в основу решения СНБО, которое должно состояться в ближайшее время".

Напомним, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о запрете интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к сайтам Яндекс, Доктор Веб, Лаборатория Касперского, Mail.ru, социальным сетям Одноклассники и Вконтакте.