Многие люди просили нас повлиять на НАБУ, но мы этого не делаем - посол США в Украине

В посольстве США в Украине заявляют, что не имеют влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"Я могу вам сказать откровенно, что многие просили повлиять на НАБУ так или иначе - мы этого не делаем. Ведь наши инстанции так не работают. И мы считаем, что так не должна работать правоохранительная система в Украине. О никаком давлении или воздействии не может быть и речи. Если бы мы начали влиять, то само существование антикоррупционного органа как НАБУ попало бы под сомнение", - рассказала в интервью программе "Право на владу" на телеканале "1+1" посол США в Украине Мари Йованович.

Вместе с тем посол отметила, что США оказали помощь НАБУ, когда этот орган был создан. Эта помощь заключалась в предоставлении ресурсов и проведении тренингов для сотрудников антикоррупционного органа. США продолжают помогать НАБУ, включительно и через ФБР, отметила Йованович.

Комментируя публикации СМИ о закрытой встрече послов стран "Большой семерки" с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, на которой эти ведомства якобы были раскритикованы, дипломат сказала, что статья "совсем не соответствовала тону разговора".

"На самом деле встреча была именно для того, чтобы лично узнать от глав НАБУ и САП об их понимании ситуации и как двигаться дальше. Встреча была именно заверением поддержки антикоррупционных структур. Поэтому, я думаю, было искажение информации", - сказала Мари Йованович.

Дипломат также отметила, что не часто общается с руководителями НАБУ и САП Артемом Сытником и Назаром Холодницким. По ее словам, в посольстве есть персонал, который общается с ними, и эти разговоры касаются "технической помощи".