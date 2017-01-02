Могерини выделила Украину среди приоритетов на 2017 год

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности Федерика Могерини выделила Украину среди приоритетов ЕС на 2017 год.

Об этом на своей странице в соцсети Twitter написал пресс- секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности среди приоритетов на 2017 год выделила Украину", - написал он, со ссылкой на блог на веб-сайте Монгерини.

Верховный представитель отметила, что 2016 год был годом поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах ЕС.

"В первую очередь в Украине, с большим общими усилиями по реформированию страны, борьбой с коррупцией, и, конечно же, чтобы достичь полной реализации минских договоренностей и прекращению конфликта на востоке страны", - написала она.

Могерини также отметила, что ЕС сотрудничает со всеми странами Восточного партнерства.

"Мы делаем это в полном соответствии с историей, приоритетами и политическим выбором каждой страны и общества. Это партнерство для реформ, для наших граждан, а не партнерство "против" кого-либо - наоборот, оно является важным элементом в направлении большего регионального сотрудничества" - подчеркнула глава европейской дипломатии.

Помимо Украины, среди приоритетов Могерини указаны: глобальная стратегия внешней политики ЕС; вопросы миграции и сотрудничество с Африкой; ответ на терроризм и совместная работа ради будущего Сирии; безопасность и оборона ЕС; партнерство с Колумбией, отношения между Палестиной и Израилем; воплощение соглашения с Ираном; движение к ЕС Балканских стран; возобновление сотрудничества с Кубой; близкое сотрудничество с США; мирный процесс в Афганистане.