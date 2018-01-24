Могилев о захвате Крыма: Вразумительных команд из Киева не было

Информация о захвате здания Совмина Крыма в Симферополе сразу была передана центральным властям в Киеве, сообщил экс-премьер АРК

После захвата российскими оккупантами и их пособниками здания Совета министров АР Крым в Симферополе 27 февраля 2014 года никаких "вразумительных команд" из Киева не поступало. Об этом на судебном заседании в деле по обвинению беглого Виктора Януковича в госизмене сообщил экс-премьер-министр Крыма Анатолий Могилев, передает корреспондент LIGA.net из Оболонского суда Киева.

По словам бывшего главы крымского правительства, о захвате ему стало известно в ночь с 26 на 27 февраля, около 04:00.

Как рассказал Могилев, после этого он прибыл в кабинет начальника крымской милиции, где собрал силовиков. С камер видеонаблюдения сразу же сняли записи, на которых было зафиксировано проникновение в здание Совмина группы неизвестных людей.

"По экипировке этих людей, по расстановке мы поняли, что это профессиональные военные, знающие свое дело", - отметил экс-премьер.

Могилев подчеркнул, что сразу сообщил эту информацию тогдашнему главе СБУ Валентину Наливайченко, также в Киев были переданы видеозаписи захвата зданий в Крыму.

"После этого никаких вразумительных команд из Киева не поступало", - резюмировал он.

Могилев добавил, что спустя два дня после этого покинул полуостров.

Ранее сегодня, 24 января, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, давая свидетельские показания в суде, заявил, что во время захвата Россией Крыма иностранные послы просили Украину не отвечать силой на российскую агрессию и положиться на международное сообщество.

Россия оккупировала Крымский полуостров в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма РФ. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против России были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.