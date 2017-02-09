М.Охендовский заявил, что ГПУ должна установить должностных лиц НАБУ, которые сфабриковали его дело

Глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский отметил, что Генеральная прокуратура Украины должна установить должностных лиц НАБУ, которые сфабриковали его дело. Об этом он сегодня сказал журналистам в Апелляционном суде, передает корреспондент УНН.

"Этого дела, которое было сфабриковано в НАБУ для меня больше не существует. Мне лишь интересно как будет дальше действовать НАБУ. Если этот орган является политически независимым, то единственно возможным решением, дальнейшим процессуальным решением для них является закрыть производство по этому делу. Если этого не будет сделано, это станет свидетельством того, что НАБУ находится в политической зависимости", - сказал он.

На уточнение журналистов о том, кто осуществляет давление на НАБУ, М.Охендовский ответил: "Я думаю, это все должно быть установлено следствием. Уже есть достаточно оснований видеть признаки сговора по фабрикации этого дела. Я думаю, что следствие ГПУ будет иметь все возможности для того, чтобы установить должностных лиц НАБУ, которые, будучи участниками этого заговора, сделали возможным привлечением к ответственности заведомо невиновного лица".

Он напомнил, что по обращению его адвокатов ГПУ возбудила уголовное производство по статье о привлечении к ответственности заведомо невиновного человека.

Напомним, Апелляционный суд Киева не принял к рассмотрению апелляционную жалобу Специализированной антикоррупционной прокуратуры на решение Соломенского районного суда Киева, который избрал для главы ЦИК Михаила Охендовского меру пресечения в виде личного обязательства.

Как сообщал УНН, 13 декабря детективы НАБУ сообщили главе ЦИК Михаилу Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взятки в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.