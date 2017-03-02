Молдавский суд арестовал Чауса на 15 суток

В четверг, 2 марта, в Кишиневе суд арестовал украинского судью Николая Чауса на 15 суток.

Об этом "Цензор.НЕТ" сообщил глава антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова Виорел Морарь.

"Началось заседание в 15:30. Он арестован в рамках дела о незаконном пересечении границы. Когда будет рассмотрение по сути дела - еще неизвестно. Мы пока ведем расследование", - сообщил сказал он.

Морарь добавил, что содержаться Чаус будет в изоляторе следственного содержания, в Кишиневе.

Напомним, 1 марта судья Николай Чаус был задержан в Молдове. По словам Виорела Мораря, он сам сдался правоохранителям в Кишиневе.

9 августа 2016 года сотрудники НАБУ задержали Чауса на получении взятки в размере 150 тысяч долларов. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на его арест, однако выяснилось, что Чаус, по утверждению его адвоката, находится в оккупированном Крыму.

21 октября стало известно, что украинское бюро Интерпола попросило объявить Чауса в международный розыск.