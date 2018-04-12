Молдова будет просить Украину о "коридоре" для вывода российских войск из Приднестровья

Молдова надеется на достижение договоренностей с Украиной о выведении российских войск и вооружения из Приднестровья через украинскую территорию.

Об этом заявил премьер-министр Республики Молдова Павел Филипп во время выступления на 11-м Киевском безопасностном форуме, сообщает корреспондент Укринформа.

"Я заверил, что у нас достаточно возможностей убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывести и вооружение, и амуницию, которые все еще хранятся в Приднестровье", - сказал Филипп, говоря о своем выступлении на недавней конференции по вопросам безопасности в Мюнхене на одной панели с представителями РФ.

"Когда я говорил о выведении российских войск из Республики Молдова, мне (представители РФ - ред.) сказали: есть проблемы, потому что в Украине сложная ситуация и мы не можем вывести наше вооружение из Молдовы через Украину", - отметил премьер Молдовы.

Вместе с тем он подчеркнул, что Молдова требует выведения российских войск из своей территории, а также трансформации нынешних операций в Приднестровье в международную гражданскую миссию с международным мандатом, "будучи уверенными, что это поможет создать надлежащую почву для решения Приднестровского конфликта через переговоры".

Кроме того, он заверил, что Молдова остается надежным партнером Украины. Читайте также: Украина и Молдова договорились ускорить процесс интеграции в ЕС

"Республика Молдова является надежным партнером и будет поддерживать все усилия Украины по преодолению кризиса на Донбассе и политического, дипломатического урегулирования проблемы Крыма для того, чтобы обеспечить мир и территориальную целостность Украины, ее надлежащий суверенитет", - подчеркнул глава правительства Молдовы.

Он также добавил что Республика Молдова "осудила и осуждает" аннексию Крыма. "И она поддерживает усилия Украины по урегулированию кризиса на Донбассе, как это предусматривают Минские соглашения", - заверил Филипп.