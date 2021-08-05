Монастирський отримав рекордну зарплату перед тим, як пiшов з Ради

Минулого місяця народні депутати України отримали від 35 тис. майже до 100 тис. гривень зарплати. Більше за всіх заробив Денис Монастирський, який недавно пішов з Ради в МВС.

Про це повідомляють "Українські новини"

Менше всіх в червні заробив народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Тарас Козак - 16 246 гривень.

Давид Арахамія, глава фракції "Слуга народу", заробив 56 827 гривень, а його однопартієць і перший зам Олександр Корнієнко на 10 тис. менше - 46 762 гривні.

Юлія Тимошенко, голова "Всеукраїнського об'єднання" Батьківщина ", заробила в червні 2021 року 78 581 гривню. А два голови фракції "ОПЗЖ" Вадим Рабинович і Юрій Бойко заробили 64 123 гривні і 73 332 гривні.

Народні депутати та співголови фракції "Європейської солідарності" Ірина Геращенко та Артур Герасимов отримали понад 95 тис. гривень - 94 151 гривня і 97 711 гривень відповідно. А колишній президент України Петро Порошенко - 93 171 гривню.

Що стосується глави фракції "Голос" Ярослава Залізняка, то його зарплата в червні у Верховній Раді склала 34 669 гривень.

Голова "Довіри" Олег Кулініч отримав минулого місяця 89 924 тис. гривень заробітної плати. А голови групи "За майбутнє" Тарас Батенко та Віктор Бондар - по 69 296 гривень і 95 964 гривні відповідно.

Нещодавно призначений на пост глави МВС України Денис Монастирський в липні отримав 158 080 гривень заробітної плати за червень. До слова, більше нього не заробив ні один нарлеп. А ось на рівні, тобто більше 100 тис. гривень, заробили ще 38 народних обранців.

Realist.online