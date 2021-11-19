Монастирський: правоохоронці отримали доступ до телефону загиблого нардепа Полякова

Правоохоронці отримали доступ до мобільного телефону загиблого нардепа Антона Полякова. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в програмі "Право на владу", передає кореспондент УНН.

"Зараз завершується проведення всіх необхідних експертиз. Крім того, ми завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова. Я думаю, що найближчим часом буде брифінг Національної поліції, яка розповість про подробиці, які ми склали повністю в пазл", - розповів Монастирський.

Народний депутат Антон Поляков помер у ніч на 8 жовтня, відкрито провадження за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство з приміткою "природна смерть". За повідомленнями колег-нардепів, смерть депутата Антона Полякова констатували о 2:45.

Попередньо правоохоронці встановили, що чоловіку стало зле дорогою в таксі, його намагались реанімувати лікарі "швидкої", але констатували смерть. За словами водія таксі, пасажир сів в його машину біля зупинки громадського транспорту у Дніпровському районі Києва, після чого останньому стало зле та в нього почалася нудота.

При потерпілому, за даними прокуратури, виявлено та вилучено цінні речі, документи, мобільний телефон та грошові кошти.

Автомобіль оглянуто та вилучено, водія допитували слідчі.

За результатами розтину, смерть Полякова настала внаслідок гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. Водночас правоохоронці повідомили, що у крові нардепа був виявлений метадон та димедрол.

Слід додати, що Полякова та Скороход пов'язували стосунки - з відкритих джерел відомо, що вони мешкали разом. Також, Скороход повідомила, що її допитали у справі про смерть Полякова.

Верховна Рада 18 листопада підтримала створення тимчасової слідчої комісії з розслідування смерті нардепа Антона Полякова.