Монастирського призначено міністром внутрішніх справ

Денис Монастирський під час складання присяги міністра внутріщніх справ. (Фото з ФБ-сторінки Дениса Монастирського)

Верховна Рада підтримала призначення Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ України. За відповідне рішення проголосували 271 народний депутат.

Як інформує УМ, про це 16 липня повідомили у пресслужбі ВРУ.

Верховна Рада також проголосувала за дострокове припинення депутатських повноважень Дениса Монастирського. Новопризначений глава МВС склав присягу члена Кабінету Міністрів.

Нагадаємо, що Арсен Аваков 13 липня подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ.

Народні депутати від "Слуги народу" увечері того ж дня обговорили питання звільнення Авакова на засіданні фракції за участю Президента Володимира Зеленського, Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля та керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

За результатами засідання стало відомо, що головним кандидатом на посаду керівника МВС є чинний голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Він повідомив, що погодився на пропозицію Президента очолити Міністерство внутрішніх справ.

Парламент звільнив міністра внутрішніх справ Авакова у четвер, 15 липня. Того ж дня до Верховної Ради надійшло подання від Прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення на посаду міністра внутрішніх справ Монастирського.

Денис Монастирський у серпні 2019 року обраний народним депутатом від фракції "Слуга народу". Він очолював Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності.