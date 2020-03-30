"Мономеншість"

Останні голосування в парламенті вперше відкрито продемонстрував розкол у владній команді. Які причини і наслідки?

Рахунок на парламентському табло (провалені спочатку кадрові призначення, а згодом таки проголосовані, та зміни до бюджету) засвідчив серйозну кризу в так званій монобільшості, якої по факту вже не існує. Кадрові зміни в Україні відбуваються так швидко, що вже мало хто згадує про таке важливе поняття як відповідальність. Наряду з об'єктивними причинами кризи, є ще й і суб'єктивні обставини через які провалені цілі напрямки роботи, і за це ніхто не несе відповідальності... Як загострювалася ситуація останнім часом?

Протистояння частини депутатської фракції "Слуга народу" з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком перейшло у відкриту фазу - після домовленостей останнього про створення так званої консультативної ради в рамках Трьохсторонньої контактної групи в Мінську. Більше 60-ти депутатів у своєму зверненні закликали президента Володимира Зеленського не допустити створення "консультативної ради", давши таким чином реалізувати наміри Росії - посадити за стіл переговорів представників України та терористів з окупованих територій, а себе (РФ) перевівши в роль спостерігача.

Пізніше, після оприлюднення інтерв'ю з одним із підписантів звернення Гео Леросом, в якому він розкритикував домовленості в Мінську, Володимир Зеленський звільнив депутата з посади позаштатного радника президента. Також можна згадати звернення 20-ти народних депутатів від вищезгаданої групи до колег по фракції та інших депутатів із закликом підтримати законопроект, який заборонить повертати колишнім власникам націоналізовані банки (так званий "антиколомойський" закон).

І ось днями чергова порція скандалу - Лерос звинуватив брата керівника ОП Андрія Єрмака в тому, що він нібито "торгує" державними посадами. На своїй сторінці у Facebook депутат опублікував відеозаписи, на яких людина, схожа на брата керівника ОП - Дениса Єрмака - обговорює з невідомими особами призначення на різні посади, зокрема, в Київській митниці, Міністерстві інфраструктури і "Укрзалізниці". "Відео докази як Єрмак через свого брата барижіть державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонку (привіт з РФ), ну і звичайно заробіток на державі", - написав Лерос. Згодом він направив з цього приводу звернення до НАБУ.

У відповідь всі звинувачення Єрмак відкинув. Він заперечив, що його брат може бути причетний до незаконної діяльності, а також заявив, що звернеться до правоохоронців через поширення відео з його братом. "Мною будуть подані заяви до СБУ та ДБР щодо розповсюдженого відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовленням це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса", - написав у ФБ Єрмак. Пізніше ДБР за заявою керівника ОП відкрило провадження у зв'язку з поширенням інформації про нібито торгівлю держпосадами

Внутрішньовидова боротьба всередині влади проявила нові гострі симптоми, хоча "касетні скандали", це вже, здається, хронічна проблема. Проте глибинні причини криються в 1990-х, коли була сформована олігархічна система. Вона не просто збереглася, а безпосередньо впливає на прийняття рішень в країні. В результаті приходу до влади Володимира Зеленського і "Слуги народу" відбулося безпрецедентне оновлення політичного класу, але кількісно, а не якісно. Квотний принцип формування політичних проектів залишився, що дозволяє олігархам тягнути за потрібні ниточки. І стуація в парламенті в понеділок тому яскравий доказ.

"БАГАТО КОМУ ВИГІДНЕ ЗМЕНШЕННЯ ВПЛИВУ ЄРМАКА"

Валерій ГОНЧАРУК, керівник Департаменту виборчих технологій Агентства моделювання ситуацій:

- "Слуга народу" велика і неоднорідна фракція - у владі присутні абсолютно різні клани, угрупування, які ведуть боротьбу між собою, тож цілком зрозуміло, що суперечності вилилися в такий скандал. Думаю, в подальшому нас чекають не менш гучні випадки. Найголовніше у цій ситуації те, що скандал небезпідставний, тобто влада діє старими методами, коли державні посадовці призначаються за допомогою так званих "договорняків".

Я не думаю, що будуть якісь санкції по відношенню до Єрмака, тому що Зеленський йому досить сильно довіряє. І я б поки не називав нинішню ситуацію розколом всередині "Слуги народу", а, скоріше, суперечностями. Багато кому вигідне зменшення впливу Єрмака, адже з його приходом на посаду ми отримали новий уряд, і ті депутати, які орієнтувалися на попередній склад Кабміну, зацікавлені у нинішньому скандалі. "Група Коломойського" у таких ситуаціях завжди намагається зменшувати рейтинг того, хто має велику владу, так само у цьому можуть бути зацікавлені близькі до Богдана депутати. Тим більше, що у фракції СН далеко неоднозначно оцінюють мирні ініціативи Єрмака по виходу на безпосередні переговори з представниками окупованих територій.

Де-факто у нас і тижня не було без скандалів, тільки раніше їх джерелом була Верховна Рада, а тепер Офіс Президента, не виключаю, що скандали можуть бути і в Кабінеті Міністрів.

"НІЯКОГО РОЗКОЛУ ВСЕРЕДИНІ "СЛУГИ НАРОДУ" НЕМАЄ, ЙДЕТЬСЯ ПРО ВМИРАННЯ І РОЗКЛАДАННІ ФРАКЦІЇ"

Віктор НЕБОЖЕНКО, політолог, директор соціологічної служби "Український барометр":

- Ця ситуація ніяк не розвиватиметься, тому що ні СБУ, ні НАБУ не робитиме ніяких дій для з'ясування, наскільки правдивими є ці відео. Українська правоохоронна система не спрацювала, як і не спрацьовувала вона при Порошенко, бо працює ця система тільки на себе і на замовлення, якого у даному випадку не буде. Президент розміняє чергових 5% свого рейтингу на мовчання на користь Єрмака, а все інше буде продовжуватися. Це сильний удар по Єрмаку, міжнародне співтовариство та дипломати перестануть сприймати його як повноцінного політика. Ніхто не повірить, що Єрмак не знав про те, чим займається його брат.

Ніякого розколу всередині "Слуги народу" немає, йдеться про вмирання і розкладанні фракції. Все прийшло в непридатність, там навіть немає сильної групи депутатів "За Зеленського", Коломойського.., які б'ються один з одним. Цей скандал може бути вигідний всім, особливо групі Медведчука, який веде паралельний проєкт "парламентського миротворчого процесу". Єрмак, по суті, конкурував з ним та з Сивохо на цьому просторі. Цей скандал вигідний також опозиції, так званим націонал-демократам, адже це доказ того, що Порошенко "краще" Зеленського. Взагалі, це вигідно практично всьому парламенту, включно з Разумковим, який на тлі Зеленського виглядає позитивно. Більш за все цей скандал ударить по престижу президента та самоповазі української держави, бо якщо влада через кілька місяців після призначення починає торгувати посадами (записи зроблені у 2019 році), то це правління не життєздатне.

"МИ ВХОДИМО У ГЛИБОКУ ПОЛІТИЧНУ КРИЗУ"

Валерій КЛОЧОК, політичний та економічний експерт:

- Поява цієї інформації очікувана. Гео Лерос натякав, що Єрмак - це не та людина, яка може очолювати Офіс Президента, або не та людина, яка може бути біля президента.

Ці відео не надто свіжі, нібито брат Єрмака займався лобіюванням посад ще минулого року. Тобто вони десь зберігалися і слушний момент для їх оприлюднення настав. Це вказує на те, що боротьба між групами впливу за Президента залишається, а сам Зеленський у розумінні його оточення є кінцевою людиною в ухваленні будь-яких рішень. Ця ситуація мені дуже нагадує історію 2005-го року, коли в липні-серпні розпочався скандал довкола оточення Ющенка. Тоді також були закид стосовно корупційних діянь окремих посадовців, а згодом, вже покійний, Зінченко вийшов на прес- конференцію, написавши попередньо заяву про звільнення з просади керівника Секретаріату президента, де прямо вказав, що він не міг впливати на ухвалення будь-яких рішень, - на Ющенка впливали інші люди.

Так само і сьогодні, хоч Єрмак залишається ключовою фігурою, бажання інших впливати на ситуацію незмінне. Українська політика залишається у своїй класичній парадигмі "боротьби за владу у владі", це ненормальна історія для країни, що прагне жити за демократичними принципами. Найстрашнішим у цій історії залишається питання наслідків таких гучних звинувачень, адже вже можна було б порушувати кримінальну справу за шахрайство, відповідно, спеціальна Антикорупційна прокуратура, СБУ, а взагалі-то й ДБР мали б почати розслідування. Президент мав зробити заяву, але зверніть увагу - реакції майже немає. Обговоренням займаються експерти, журналісти, громадські діячі, обурюючись тим, що змінилися обличчя при владі, а принципи залишилися ті самі.

Інша тенденція вказує на те, що "Слуга народу" все більше вдається до розколу: це група людей, які хочуть стати політиками, але так ними й не стали, з самого початку не мала спільного політичного інтересу. Швидкість розпаду цієї політичної сили вражаюча. Я висловлював переконання ще в минулому році, що ми матимемо дострокові парламентські вибори десь восени 2020-го. Звісно, коронавірус вніс деякі корективи у цей сценарій, але очевидність розпаду СН і проведення дострокових парламентських, а може навіть й президентських виборів, більш ніж висока, і постійно зростає. У боротьбу активно включилися, так звані "нові політики", які мають суттєві фінансові ресурси, лобі в правоохоронних органах, адже оприлюднення відео Гео Леросом наприклад, не випадковість, він однозначно отримав на це "добро" і гарантію недоторканності. Тобто цей план зрежисований і готувався давно.

У проведенні дострокових виборів і зміні формату влади зацікавлені всі політичні сили. І на цей скандал впливають як позапарламентські групи, так і внутрішні: група впливу Пінчука, група впливу Коломойського. Зверніть увагу, що ВР так і проголосувала два ключових закони: антиколомойський та закон про землю. Коли люди об'єднуються проти чогось, з'являється багато союзників, які ще вчора були ворогами.

Я думаю, що поки не буде ані звільнення Єрмака, ані інших санкцій проти нього. Оскільки Зеленський стоїть перед дилемою ухвалення рішень по двом вищезазначеним законопроектам, а Єрмак впливає на цю історію, його звільнення малоймовірне. Якби президент був готовий до цього - заява про розслідування цих корупційних діянь та відсторонення від виконання обов'язків мала б бути одразу, натомість їх немає. Зеленський зараз не дуже поспішає робити ключові кадрові рішення всередині Офісу Президента.

Ця подія практично ніяк не вплине на рейтинг президента: ми спостерігаємо парадоксальну річ, коли "Слуга народу" втрачає, а президент залишається доволі популярним. Має бути політична сила, або принаймні група депутатів, яка б підтримувала президента, а таких все менше. Це вказує на те, що ми входимо у глибоку політичну кризу.

Іван КАПСАМУН, Аліса ПОЛІЩУК, "День"