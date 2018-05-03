Морська "холодна" війна: Росія затримала 5 суден, що йдуть до України Починаючи від 30 квітня 2018 року представники РФ

Починаючи від 30 квітня 2018 року представники РФ щодня зупиняють для огляду та ідентифікації команди невійськові судна, що слідують у Маріупольський морський порт.

Росіяни почали жорстку політику затримання і огляду суден, що прямують у бік України, при цьому ніяких зауважень не слідує, повідомляє Держприкордонслужба України.

Так, 30 квітня, під час оформлення в Маріупольському порту теплохода (у суднокоманді - громадяни Туреччини, Грузії, Єгипту, Нігерії), що слідував за маршрутом Греція (Чіос) - Україна (Маріуполь), (стало відомо, що. - Ред.) судно під час проходження Керченської протоки було зупинено прикордонним сторожовим кораблем ФСБ РФ. Окупантами було здійснено огляд судна і проведена ідентифікація членів суднокоманди. Зауважень з боку окупантів не було, - йдеться в оприлюдненому у четвер вранці повідомленні.

У Держприкордонслужбі додають, що у той же день таким же чином був зупинений теплохід, який прямував за маршрутом Ізраїль (Ашдод) - Україна (Маріуполь), а його суднокоманда складалася з українців.

- На наступний день представники країни-агресора зупинили теплохід під прапором Болгарії (серед екіпажу - громадяни Болгарії), що слідував за маршрутом Італія (Ногаро) - Україна (Маріуполь), - йдеться в інформації.

При цьому деякі судна перевіряють по кілька разів. Так, під час оформлення теплохода під прапором Мальти (серед екіпажу: 16 громадян України і 2 громадянина Туреччини), що прямував за маршрутом Італія (Монфальконе) - Україна (Маріуполь), судно під час проходження Керченської протоки було зупинено таким же чином, а вже під час проходження судна рекомендованим курсом в Азовському морі за траверсом Бердянської Коси він знову був зупинений росіянами для повторного огляду та ідентифікації членів команди.

Напередодні представниками РФ було зупинено судно під прапором Панами (команда в складі громадян Туреччини і Грузії), яке прямувало за маршрутом Італія (Маргера) - Україна (Маріуполь).

Нагадаємо, 25 березня корабель морської охорони українських прикордонників затримав в Азовському морі риболовецьке судно-порушника Норд під прапором Російської Федерації.