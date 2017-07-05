Мосийчук объяснил происхождение состояния Лозового

Народный депутат Радикальной партии Игорь Мосийчук заявляет, что его коллега Андрей Лозовой, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов, получил наследство

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Андрей Лозовой получил наследство. Другую часть услышите на комитете. Мы думаем, что генеральный прокурор должен помочь Андрею Сергеевичу и его семье получить другую часть наследства", - заявил он перед заседанием регламентного комитета Верховной Рады, на котором будет рассматриваться представление ГПУ на привлечение Лозового к ответственности.

Мосийчук также отрицал наличие каких-либо договоренностей о снятии неприкосновенности с некоторых нардепов.