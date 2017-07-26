Мосийчук заявил, что Саакашвили лишили украинского гражданства

Депутат Верховной Рады от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук заявил, что президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство бывшего главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

"Мне подтверждают: это правда - грузинского "януковича" Михо Саакашвили лишили украинского гражданства, и это свидетельствует, что президент Петр Порошенко наконец начал признавать собственные ошибки", - написал Мосийчук.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинский паспорт в конце мая 2015 года, чтобы его можно было назначить главой Одесской ОГА в Украине. Согласно Конституции Грузии, гражданин этой страны не может иметь паспорт другого государства, получение гражданства другой страны является основанием для утери гражданства Грузии.

Поэтому в октябре 2015 года Министерство юстиции Грузии начало процедуру лишения гражданства в отношении Саакашвили.

Однако карьера Саакашвили на должности губернатора Одесской области не задалась, в ноябре 2016 года он уволился и ушел в жесткую оппозицию к президенту Петру Порошенко.

22 июня 2017 года на брифинге в Брюсселе президент Петр Порошенко заявил, что не знает, что Саакашвили делает в Украине. Один из спикеров "Народного фронта" Антон Геращенко назвал Саакашвили "политическим банкротом", который "пытается понравиться украинцам".

12 июля первый вице-спикер парламента Грузии Тамар Чугошвили заявила, что украинская делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы попросила грузинских коллег вернуть экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили гражданство страны, чтобы можно было прекратить его украинское гражданство.