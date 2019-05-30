Мосийчук заявил о создании новой политсилы

Нардеп Игорь Мосийчук заявил, что намерен баллотироваться на внеочередных выборах в Верховную Раду в 94-м одномандатном мажоритарном округе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает "Слово и Дело".

"Вместе с единомышленниками занимаемся созданием общественного движения, а после внеочередных парламентских выборов планируем учредить новую политическую силу. Умышленно не делаем этого, чтобы не мешать Радикальной партии Олега Ляшко, ряды которой я недавно оставил, и предотвратить обвинению в создании противостояния. Мы не гонимся за тем, чтобы эффектно появиться в украинском политикуме. Нам важен реальный результат, пусть и в долгосрочной перспективе, - заявил Мосийчук.

По его мнению, сейчас "пришло время борьбы идеологий".

"Если действующая власть исповедует либертарианство, то мы с единомышленниками идем путем национализма XXI века. Национализм - это прежде всего защита национальных интересов: экономических и геополитических. Это то, чего требует Украина, чтобы выжить в современном мире, и это то, ради чего мы создадим новую политическую партию, - считает Мосийчук.

Нардеп также заявил, что на парламентские выборы - 2019 члены его команды идут по мажоритарным округам.

"Алексей Данилив по 66-му в Житомирской области, Игорь Линчевский по 148-му в моей родной Полтавской области. Лично для себя я также вполне серьезно рассматриваю участие в выборах по мажоритарному округу. Вчера встречался с делегацией из пресловутого 94-го округа, где основным оппонентом является правая рука Порошенко Игорь Кононенко, - написал Мосийчук.

Напомним, что Игорь Мосийчук вышел из Радикальной партии Олега Ляшко 27 мая. По его словам, он вышел из партии, чтобы не усугублять конфликт в команде из-за разногласий в формировании идеологии.