Москаль призвал Порошенко ветировать закон об образовании

Глава Закарпатской ОГА призвал президента Украины Петра Порошенко ветировать новый закон об образовании.

Об этом сообщает пресс-служба Геннадия Москаля, передает "Слово и Дело".

Глава Закарпатской ОГА считает, что принятый большинством Верховной Рады новый закон об образовании не соответствует Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, которую Украина ратифицировала в 2003 году, закону "О национальных меньшинствах в Украине" и международным договорам, заключенным Украиной с соседними странами.

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Он также отметил, что ряд положений принятого закона противоречит двусторонним договорам Украины с соседними странами (в частности, Молдовой, Румынией, Венгрией), которые предусматривают обязательства Украины по обеспечению языковых прав национальных меньшинств. Согласно ст. 22 Конституции Украины, при принятии новых законов права и свободы человека, которые закреплены Конституцией Украины, не могут быть отменены и не допускают сужения содержания и объема существующих прав и свобод.

Кроме того, согласно ст. 24 Конституции Украины, граждане имеют равные конституционные права и свободы и являются равными перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, этническому и социальному происхождению, по языковым или другим признакам. Согласно ст. 53 Конституции Украины, гражданам, которые принадлежат к национальным меньшинствам, в соответствии с законом гарантируется право обучения на родном языке.

"Особенно хочу подчеркнуть, что представители национальных меньшинств, которые живут на Закарпатье, являются законопослушными гражданами Украины и стремятся в полном объеме владеть государственным языком. Учитывая это, обращаюсь к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ветировать принятый закон или вернуть его в Верховную Раду Украины с правками", - говорит Москаль.

Ранее министр образования Лилия Гриневич рассказала, как образовательная реформа урегулирует языковой вопрос.

Слово і Діло

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