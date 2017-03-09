Москаль просит уволить руководство патрульной полиции Мукачево и Ужгорода

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль просит министра внутренних дел Арсена Авакова и главу Национальной полиции Сергея Князева сменить руководство патрульной полиции Мукачево и Ужгорода, которому коллектив выразил недоверие.

Об этом 9 марта сообщает пресс-служба Москаля.

Отмечается, что 73 патрульные полицейские написали председателю ОГА коллективное обращение, в котором заявляют о фактах многочисленных нарушений законодательства, дисциплинарного устава, унижение чести и достоинства со стороны начальника Управления патрульной полиции в Ужгороде и Мукачево Ю.Марценишина, а также его заместителя В.Наймана.

В обращении сотрудники патрульной полиции выразили недоверие руководству и попросили прислать комиссию для урегулирования ситуации.

"Я неоднократно подчеркивал, что кроме скандалов никакой пользы от новой патрульной полиции (НПП) на Закарпатье нет", - прокомментировал обращение Москаль.

По мнению губернатора, "из-за бездарного руководства патрульная полиция полностью завалила работу, как свидетельствуют показатели, количество ДТП и преступлений за время ее работы не то, что уменьшилась, а намного возросла".

"Я направил обращение к министру МВД Арсену Авакову и уже имел разговор с председателем Национальной полиции Украины Сергеем Князевым о необходимости безотлагательного реагирования на факты, приведенные коллективом Управления НПП. Моя позиция четкая - руководство управления должно быть смещено", - считает Москаль.