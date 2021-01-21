Москаль: В Україні до влади прийшли люди, які нічого не тямлять у держуправлінні. І навіть вчитися цього не хочуть

Колишній голова Луганської та Закарпатської облдержадміністрацій Геннадій Москаль розкритикував українську владу за її рішення обмежити вартість газу для населення. Його реакцію "Телеграф" опублікував 21 січня.

"Виглядає це ніби "суперзнижка" у супермаркеті. Адже це 7 [грн за 1 м³], а не 6. Що ви голову морочите? Тим часом десятки компаній в Україні і так пропонують газ по 7,15 грн за 1 м3 - без всяких постанов тощо, без шуму-крику. Чому відбувається те, що відбувається? Тому що до влади прийшли люди, які нічого не тямлять у держуправлінні. І навіть вчитися цього не хочуть", - сказав він.

Політик зазначив, що, домовляючись із Міжнародним валютним фондом (МВФ), Україна пообіцяла, що держава не регулюватиме цін на газ.

"Наші Кабмін і президент підписують усе, щоб отримати кредити. А коли отримали - забувають, що підписали... Потрібно бути послідовними: або відмовлятися від послуг МВФ, як це зробила та сама Угорщина, або, якщо вже взяли на себе певні зобов'язання, виконувати їх. А то народ підняв крик- шум, перекриває вулиці, дороги, проводить мітинги. І влада відразу ж: "Ой, усе будемо знижувати!" Кидаємося з однієї крайності в іншу", - пояснив Москаль.

Уряд України на позачерговому засіданні 18 січня встановив граничну ціну на газ для населення на рівні 6,99 грн за 1 м³. Ціна діятиме до кінця карантину, введеного у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID- 19, або до кінця опалювального сезону. Кабмін очікує, що Нацкомісія з державного регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг вирішить обмежити тарифи на розподіл газу до 1,79 грн.

Рішенню Кабміну передувало різке підвищення із січня 2021 року вартості природного газу. Згідно з тарифами 55 газопостачальних компаній, цього місяця газ населенню мали продавати за ціною від 6,99 до 10,8 грн за 1 м³. Зросли і тарифи на тепло (середньозважений тариф для 23 генерувальних компаній встановили на рівні 1121,71 грн/Гкал). Зріс майже вдвічі також тариф на розподіл газу.

Збільшення тарифів призвело до протестів під загальною назвою "Стоп тарифний геноцид". Люди виходили на вулиці в багатьох регіонах, зокрема на Прикарпатті, у Полтавській, Харківській, Львівській, Одеській, Чернівецькій, Донецькій, Закарпатській, Херсонській, Чернігівській, Житомирській областях.