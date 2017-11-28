Московскому мосту и ряду других объектов в Киеве нашли новое название

Киевская городской совет решил переименовать Московский мост на Северный, парк "Дружбы народов" на "Муромец", а также ряд других киевских топонимов.

Об этом говорится в заявлении Киевсовета на официальном сайте.

Переименование коснется улицы Анри Барбюса, которую назовут именем Василия Тютюнника, переулок Панфиловцев переименуют на Иова Борецкого, микрорайон Чапаевка назовут "Вита-Литовская", а Комсомольский массив - "Северо- Броварским".

Также в пресс-центре Киевского совета добавили, что название получат объекты, у которых до сих пор имени не было. Например, сквер между улицами Жилянская, Короленковская и Тарасовская получит имя Димитра Пешева, сквер на улице Сечевых Стрельцов, 27, назовут "Канадским".

Для окончательного утверждения перечисленных названий их должны рассмотреть на пленарном заседании Киевского городского совета.

Напомним, Городской совет Кропивницкого официально получил декомунизованное название - Кропивницкий городской совет. Полтора года орган имел старое название Кировоградский.