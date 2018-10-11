Московскому патриархату нечего делать в Украине - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что Московский патриархат, УПЦ основан на нарушении канона и узурпации, и ему нечего делать на территории Украины.

Об этом он написал в своей колонке на "Украинской правде". Климкин анализирует в ней документы Вселенского патриархата из статьи "Вселенский престол и Украинская церковь".

"РПЦ и УПЦ Московского патриархата все годы независимости обвиняли Киевский патриархат в раскольничестве и не каноничности. Сторонники Киевского патриархата отрицали эти обвинения, но, насколько я помню, никогда не отрицали самого права голоса Московского патриархата в украинских делах", - говорится в сообщении.

"Теперь же получается, что Московскому патриархату вообще нечего делать в Украине, потому что это каноническая территория Вселенского патриархата, а УПЦ МП с исторической точки зрения основана на нарушении канона и является результатом узурпации", - добавил министр.

По его мнению, Томос об автокефалии раз и навсегда решит все споры о каноничности.

"Вхождение в Поместную церковь будет исключительно добровольным. Не государственные органы, не церковные иерархи, а сами прихожане каждого прихода будут определять, к какому патриархату она принадлежит", - заявил Климкин.

Как известно, 9 октября в Стамбуле началось заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором могут утвердить томос об автокефалии украинской православной церкви. 11 октября - третий и последний день трехдневного заседания Синода.

Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря сообщил, что Синод Вселенского патриархата признал незаконной аннексию Киевской Митрополии Русской церковью в 1686 году и признал предстоятелей УПЦ КП и УАПЦ каноническими.