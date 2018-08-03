Москва дала команду Медведчуку повертатися в політику

Колишній голова Адміністрації президента Леоніда Кучми 63-річний Віктор Медведчук погодився вступити в партію "За життя" народного депутата Вадима Рабіновича. Про це повідомила його прес-служба 28 липня.

Медведчук називає ключовим завданням "восстановление отношений с Российской Федерацией".

Із травня 2015-го входить до контактної групи в Мінських переговорах із врегулювання ситуації на Донбасі. Адміністрацією Кучми керував у 2002-2005 роках. Є кумом російського президента Володимира Путіна.

Очолює організацію "Український вибір - право народу". Її в березні цього року генпрокурор Юрій Луценко назвав центром антиукраїнської пропаганди. Тоді ж керівник ГПУ заявив про можливу причетність Віктора Медведчука до діяльності Володимира Рубана й нардепа Надії Савченко. Їх підозрюють у підготовці теракту у Верховній Раді, замаху на президента й повалення конституційного ладу.

- Москва дала команду Медведчуку повертатися в публічну політику після 14-річної паузи. Цим показала свого фаворита на виборчий 2019 рік, - каже політолог Віктор Таран, 40 років.

- Кремль натякає Бойкові, Льовочкіну й компанії, під якого "єдиного кандидата" треба об'єднуватися, якщо вони надалі хочуть мати ділові та дружні відносини з Росією.

Якщо партія "За життя", яка має підтримку на рівні 8-10 відсотків, об'єднає навколо себе всі проросійські сили, то може набрати понад 20 відсотків голосів у загальному виборчому окрузі. Виграти в більшості округів на сході та півдні (наступні вибори у Верховну Раду заплановані на жовтень 2019 року, їм передують президентські. - ГПУ). Фракція в 150-180 депутатів дасть можливість Росії впливати на внутрішній і зовнішній курс України, блокувати будь-які євроатлантичні прагнення. Тоді нас справді очікує "мир" із Росією, який настане після плавної капітуляції в ключових питаннях Донбасу та Криму.

- Медведчук - не лише кум Путіна, але і його негласний "генерал- губернатор" в Україні. Диспетчер кремлівської машини тут. Є й інші машиністи процесу, залежні або орієнтовані на Москву - Льовочкін, Ахметов, Новинський, - говорить політолог 41-річний Михайло Басараб.

- Вплив Медведчука на політичні процеси сьогодні аномально великий. Починаючи з участі в Мінській переговорній групі, регулярних контактів із Порошенком і до керування холдингом прокремлівських ЗМІ в Україні. Своя група в парламенті й партія "За життя" - політичний проект Медведчука.

Попри те, що частина України окупована, п'ята частина виборців лояльно налаштовані до Росії або мають відверто проросійські погляди. Кум Путіна може потрапити в парламент і сформувати фракцію. Напевно, ітиме в списку з Рабіновичем.

В українському суспільстві є патріотичне ядро. Домінують прозахідні настрої. Країна категорично не сприймає план капітуляції. Українці мають велику образу на теперішню владу, особливо на президента Петра Порошенка, що не покарані соратники Януковича, ті, хто топив Майдан у крові, заохочував вторгнення російської армії. Ця образа впливатиме на передвиборні настрої. Суспільство може заблокувати участь реваншистів у виборчій кампанії масовими акціями протесту проти агентів Москви.

Будь-який політик, який декларує проросійські настрої, не має шансу стати президентом, прем'єром чи сформувати більшість у Верховній Раді. Він буде нелегітимним. Українці не допустять відвертого проросійського реваншу.

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Автор: Назар ВАЛЬЧУК