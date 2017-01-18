Москва согласна на вооружение наблюдателей ОБСЕ, но против полицейской миссии

Россия согласна на вооружение стрелковым оружием наблюдателей ОБСЕ на линии соприкосновения на Донбассе, но категорически против создания вооруженной полицейской миссии ОБСЕ.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает "Интерфакс".

"Мы готовы на то, чтобы увеличить количество мониторов на линии соприкосновения и на складах, сделать это присутствие круглосуточным и дать возможность наблюдателям носить личное стрелковое оружие", - сказал Лавров.

При этом он категорически отверг концепцию вооруженной миссии ОБСЕ, заявив, что это якобы "абсолютно противоречит Минским соглашениям".

Как считает Украина, развертывание вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на оккупированных территориях и государственной границе Украины с Россией создаст важную предпосылку для реализации Минских соглашений. Об этом, в частности, говорил в декабре на 23-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ глава внешнеполитического ведомства Украины Павел Климкин.