Імовірність масштабної ескалації існує - Рєзніков

Концентрація російських військ поблизу українського кордону свідчить про те, що є можливість повномасштабного вторгнення Росії на територію нашої країни. Про це під час години запитань до уряду заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.

За словами міністра, на сьогодні поблизу кордонів України перебуває понад 94 тисячі російських солдатів та офіцерів.

Говорити, що Росія точно нападе, не можна, ескалація є ймовірним сценарієм. Українська розвідка вивчає всі сценарії, включаючи найгірші.

Рєзніков зазначив, що Україна зацікавлена лише у мирному шляху врегулювання конфлікту на Донбасі, але у разі нападу Росії готова дати відсіч.

Міністр також додав, що у зоні ООС на Донбасі ЗСУ не роблять спроб атак на проросійських бойовиків, але застосовують усі необхідні сили та засоби, відповідаючи на обстріл окупантів.

Як приклад, Рєзніков навів застосування безпілотника "Байрактар", який одним чітким пострілом знищив гарматну установку.

За матеріалами Факти.