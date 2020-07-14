"Мовний" законопроєкт Бужанського: "Посієте московський вітер - пожнете українську бурю" -й Парубій

Нардеп від "Європейської солідарності" Андрій Парубій у залі Верховної Ради різко засудив можливе скасування мовного закону. Він нагадав монобільшості про мовний майдан 8 років тому і наголосив, що боротьба проти агресії Росії й захист української мови - це одна й та ж сама війна. Про це повідомляє "5 канал".

Подаємо текст виступу без суттєвих змін:

Поки Зеленський заглядає в очі Путіну і шукає там миру, на передовій продовжують вбивати українців. Тільки за останній тиждень вбили 10 українських воїнів. Тільки вчора вбили трьох українських воїнів і серед них медика, який рятував пораненого.

І замість того, щоб засудити російську агресію, замість того, аби боротися проти російського окупанта - ви тут, у серці України, боретеся проти української мови.

Сьогодні зранку ми прощалися з Тарасом Матвіївим. А вісім років тому Тарас Матвіїв провів всі ночі на мовному Майдані біля Українського дому. Тоді ми захищали мову від закону Колісніченка - Ківалова. Бо і для Тараса Матвієва, і для будь-якого патріота боротьба за українську мову і війна проти Росії на передовій - це та ж сама війна. Бо війна проти України і Росії і політичні переслідування, які робить теперішня влада - це та сама ж частина гібридної атаки Росії проти України.

Я хочу від "Європейської солідарності" звернутися до усіх українських сил - ми повинні об'єднатися і не дозволити винесення і розгляду законопроєкту 2362 тут, у залі.

Я хочу звернутися до всіх українців 16 липня в 9-й ранку прийти сюди під стіни ВРУ, аби спільно захистити українську мову. І хочу звернутися також до "слуг народу", до монобільшості. Напевно, багато хто з вас був на мовному Майдані 8 років тому, або тримав кулаки за тих, хто ночував біля Українського дому. Сьогодні і від нас залежить, і від кожного з вас залежить, чи буде це питання винесене, чи не буде?

Воно отримало негативний висновок комітету, Міністерство освіти проти, Міністерство фінансів проти. Переконайте своє керівництво не виносити його на розгляд.

А ініціатором цього законопроєкту я хочу сказати: не чіпайте мову! Як посієте московський вітер - пожнете українську бурю. Слава Україні!

5 Канал

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