МОЗ дозволив випробувати в Україні французько-британську вакцину від коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я України дозволило провести клінічні випробування двох варіантів вакцини від коронавірусу французької компанії Sanofi, розробленої спільно з британською GSK.

Про це йдеться у відповідному наказі.

В Україні проведуть третю фазу дослідження моновалентної та бівалентної вакцин, які призначені для захисту від коронавірусу дорослих віком від 18 років. Заявку на дослідження подала компанія "Санофі-Авентіс Україна".

Тестування проходитиме в клініках "Центр сімейної медицини плюс", "Едельвейс Медікс", "Медбуд-Клінік", "Благомед" (усі - Київ) і в медичному центрі "Салютем" (Вінниця).

Вакцина Sanofi є векторною, за такою ж технологією створювали препарат AstraZeneca. Наразі вакцина не отримала схвалення в жодній країні, попередні фази її дослідження відбувалися в Кенії та США.

У серпні 2020 року Європейська комісія попередньо домовилася з фармацевтичними компаніями Sanofi та GSK про закупівлю 300 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, які зможуть отримати всі держави-члени ЄС.

У травні французька компанія Sanofi та британська GSK оголосили про успішне завершення другої фази випробувань власної вакцини від коронавірусу.

Бабель

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